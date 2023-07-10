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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري الدونات الملون بخطوات بسيطة

الدونات الملون
الدونات الملون

يعتبر الدونات من أشهى وألذ الحلويات الغربية، وتعد الدونات من الحلويات السهلة والسريعة التحضير ولاتحتاج إلى مكونات عديدة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الطاهية المتميزة الدونات الملون.

الدونات الملون


مقادير الدونات الملون

- طحين : 5 اكواب
- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة
- سكر : 4 ملاعق كبيرة
- خميرة : ملعقة كبيرة
- البيض : 1 حبة
- حليب : نصف كوب (دافئ)
- الماء : ثلاث أرباع الكوب (للعجن)
- سكر البودرة : كوب (لغلاف السكر لتزيين الدونات)
- حليب : 3 ملاعق كبيرة (لغلاف السكر لتزيين الدونات)
- ملون الطعام : قليل (لغلاف السكر لتزيين الدونات)

الدونات الملون
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طريقة التحضير


1. نضع السكر والخميرة فوق الحليب الدافئ لمدة 3 دقائق.

2. نضع الطحين ونكون حفرة في الوسط ونضع البيضة والحليب ثم تعجن.

3. نضيف الزبدة وباقي الماء وتعجن حتى تصبح عجينة ملساء لمدة 10 دقائق.

4. تترك لتختمر لمده ساعة.

5. تقطع الدونات وتترك مرة أخرى لتختمر لمدة نصف ساعة.

6. تقلى بالزيت.

7. لغلاف السكر لتزيين الدونات:  نضع 1 كوب سكر بودرة مع لون طعام ثم 3 ملاعق كبيرة حليب، ويحرك السكر جيداً، ثم تغلف بها حبات الدونات.

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