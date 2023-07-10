بنك القاهرة يطرح بطاقة إئتمانية جديدة لعملائه من الشركات

أطلق بنك القاهرة بطاقة ائتمانية لعملاءه من أصحاب الشركات Corporate Credit Card

تتيح البطاقة للشركات التحكم في نفقات الشركات بكفاءة وفاعلية، وذلك فى إطار جهود البنك المتواصلة فى مجال التحول الرقمى وتحقيقأً لأهداف الشمول المالى.

وتعد البطاقة إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التي يطرحها لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات، بما يتوافق مع استراتيجية البنك وسعيه المتواصل نحو تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء من الشركات والمؤسسات.

وقال البنك أنه تم تصميم البطاقة الإئتمانية للشركات من بنك القاهرة لتلبية احتياجات الدفع الخاصة بالشركات وإدارة الأعمال بشكل أكثر كفاءة وأمان مع تقليل الإحتفاظ بالنقدية،

كما تتمتع البطاقة بالعديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها إمكانية الشراء والسحب النقدى من أى مكان داخل وخارج البلاد،

والتمتع بالشراء عبر الإنترنت بكل امان عن طريق استخدام خاصية الكود الآمن،

كما تقوم الشركة باستلام كشف حساب الكتروني للإطلاع علي المعاملات الشهرية لحاملى البطاقات، مع إمكانية سداد المديونية الخاصة بالبطاقة الإئتمانية من خلال الخصم الآلى من حساب الشركة لدى بنك القاهرة.