أحمد موسى للحكومة: تأخر الأطروحات ليس في صالح البلد (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطنين في مصر تعرضوا هذا الأسبوع لمفاجأة غير سعيدة وهي الإعلان عن ارتفاع نسبة التضخم في مصر الشهر الماضي إلى 41%.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد" مساء اليوم ،: "قد يكون هذا هو أكبر رقم التضخم في تاريخ مصر"، لافتا: "البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023".

وتابع : "التضخم أثر سلبا على المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة خاصة أنه أكبر معدل تضخم على الإطلاق في مصر، وزيادة معدلات التضخم تعني ارتفاع الأسعار"، مضيفا" "المواطن دائما على حق لأنه يتحمل الارتفاع في الأسعار ومسئولية الحكومة والبنك المركزي هو السيطرة على التضخم لأن المواطن هو من يدفع فاتورة ارتفاع الأسعار".

الحكومة تأخرت في الأطروحات وتخارج الدولة



وأردف أحمد موسى : “الحكومة تأخرت في الأطروحات وتخارج الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية”، موضحا: "الطروحات الحكومية ستساهم في تحسين أداء البورصة لكن التأخير في الطروحات الحكومة ليس في صالح البلد.

وقال البنك المركزي المصري، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدلًا سالبًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مايو 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.

وأضاف أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.9% في مايو 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.

وقد تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك المركزي المصري. وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 يوليو 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (36.8%) لشهر يونيو 2023 مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق. وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، كما أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.

وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).