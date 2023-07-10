طلائع الجيش يتقدم على أسوان فى الشوط الأول

تقدم طلائع الجيش على نظيره أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب ستاد الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ 33 بمسابقة الدوري المصري.

احرز هدف طلائع الجيش اللاعب أحمد متعب قى الدقيقة 30 من عمر الشوط الاول عن طريق تسديدة رائعة من الجانب الأيسر لتسكن الشباك معلنه عن تقدم طلائع الجيش بهدف نظيف.

ويخوض أسوان لقاء اليوم وهو بالمركز الـ14 برصيد 33 نقطة من 32 مباراة، ويتساوي معه طلائع الجيش بنفس الرصيد في المركز الـ 15 بجدول الترتيب.

وانطلقت أربع مواجهات في نفس التوقيت، إذْ ستحدد بشكل كبير الفرق التي ستهبط للدرجة الثانية، ليطوف شبح الهبوط فوق سماء الـ4 ملاعب لاختيار الفرق التي ستودع مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة.

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة.

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة.

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة.

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة.

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة.

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة.

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة.

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة.

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة.

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة.

13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة.

14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة.

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة.

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة.

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة.

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة.