مثلث سماوي رائع اقتران المريخ والزهرة بقلب الأسد.. (شوف السماء)

يبدأ خلال الدقائق المقبلة، اقتران كوكب المريخ بالنجم قلب الأسد، وسيفصل بينهما 0.6 درجة، ويتشكل بفعل هذا الاقتران مثلث سماوي رائع مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي، اليوم الأثنين، وسيكون كوكب الزهرة هو ألمع نقطة ضوء في سماء الليل.

وكوكب الزهرة سيكون أول ضوء نراه الليلة في سماء الوطن العربي، ويبلغ لمعانه (4.7-) في النصف الأول من الشهر وذلك بسبب قرب الكوكب إلى الأرض، في وسط الألوان الباهتة لغروب الشمس.

ومع بداية الليل، سيلاحظ الجميع عند النظر إلى سماء وهي في حالة من الظلام وجود نقطتين من الضوء قريبة جدًا من بعضهما وفوق كوكب الزهرة، وهو ما يسمى مثلث سماوي رائع.

قلب الأسد سيكون الضوء الأكثر سطوعًا والأكثر بياضًا وهو ألمع نجم في كوكبة الأسد وبجانبه يوجد المريخ المحمر وستكون المسافة الظاهرية بين هذين الجرمين السماويين بعرض القمر تقريباً هذه الليلة.

كيف تستمتع بظاهر المثلث السماوي:

يفضل استخدام المنظار عند رؤية مثلث سماوي، وتتمكن من رؤية طور هلال كوكب الزهرة، ويمكن النظر إلى نقاط الضوء البيضاء والحمراء قريبة من بعضها قلب الاسد والمريخ، حيث إنهما يظهران في نفس مجال الرؤية للمنظار، ويلاحظ الجميع أن ضوء الشمس المنعكس عن المريخ سيكون ثابتًا.