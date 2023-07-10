أول تعليق من البيت الأبيض على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

تدعم "الولايات المتحدة الأمريكية" تطلعات تركيا، لكن تركيزها يظل على انضمام السويد إلى"الناتو"، حسبما أفاد البيت الأبيض، في تعليقه على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لما نقلته قناة "فوكس نيوز"عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، مساء اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تدعم دائمًا تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتُواصل القيام بذلك، ويبقى تركيزها على السويد للانضمام إلى الناتو".

وأضاف أن "انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يظل موضوع مناقشات بين أنقرة وبروكسل".

ودعا الرئيس التركي، في تصريح اليوم الاثنين، حلف "الناتو" إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قبل الحديث عن عضوية السويد في "الناتو".

انضمام السويد إلى الناتو:

وقال أردوغانر إن "انضمام السويد إلى الحلف سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

يُذكر أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، حيث كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، في عملية استمرت عشر سنوات.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يتعين على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية.

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي يزور تركيا، قال رجب طيب أردوغان إنه ينبغي "على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية"، موضحا أن تركيا تعد أكثر الدول التي تبدي جهودا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

من جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن "أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف الناتو"، متابعا بالقول "أكدنا منذ بداية الحرب أنها غير عادلة، وأنها يجب أن تتوقف، وأنها مخالفة للقوانين الدولية"، على حد قوله.

وأضاف "سندعم إعادة البناء في أوكرانيا ومستعدون لتعمل الشركات التركية في هذا الإطار".

وأكمل أردوغان قائلا "سأجري محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، وخلال لقائنا وجها لوجه الشهر المقبل. سنبحث ملف تبادل الأسرى بين موسكو وكييف وتمديد اتفاق الحبوب لفترة أخرى تكون 3 أشهر، وليس لشهر أو شهرين، وغيرها من الملفات".

من جهته، قال زيلينسكي "نحن منفتحون على التعاون مع تركيا في مجال الدفاع، وإنتاج المسيرات واستيرادها".

وتابع زيلينسكي "ممتنون للدعم التركي لأوكرانيا في هذه الأزمة"، زاعما أن "روسيا تعرقل مسار السفر في البحر الأسود".