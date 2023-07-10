شجرة تُصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات في سوهاج

تعرض 7 أشخاص للإصابة، بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بشجرة بسبب اختلال عجلة القيادة، بمدينة دارالسلام بمحافظة سوهاج.

إصابة 7 اشخاص في حادث تصادم بسوهاج

كانت البداية بتلقي الأجهزة المعنية بسوهاج ، بلاغَا من مستشفى دارالسلام المركزى يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية مدخل قرية الكشح دائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الكشح بين سيارة لنقل الركاب "تمناية" وشجرة على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق.

خلف الحادث عن إصابة" م . م . ح 32 سنة"، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإشتباه كسر بالضلوع، وإصابة ع . ع . م 23 سنة بجرح بساعد اليد اليسرى، وص . ن . ع 65 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ص . م . ع 36 سنة بجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة م . ت . م 65 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإصابة إ . أ . ص 37 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح رضى بالجبهة، وإصابة أ . ح . م 18 سنة بكسر بالساع الأيسر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب

وفي واقعة اخري ، لقي شاب مصرعه ، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

و بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور علي جثة شاب بدائرة قسم شرطة البساتين، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.