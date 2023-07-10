إحالة عامل تخلص من شاب عاكس فتاة فى الزاوية الحمراء للجنايات

احالت نيابة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، عامل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شاب عاكس فتاة أثناء سيرها فى الشارع.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة وقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع في منطقة الزاوية الحمراء.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات حدوث مشاجرة بين كلٍ من "طرف أول " أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالصدر "طرف ثان"، أحد الأشخاص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم لقيام الطرف الثاني بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، حال سيرها بالشارع محل البلاغ ، وقامت على إثرها بالتعدي عليه بالسب مما أثار حفيظته فقام بالتعدي عليها بالضرب.

وقامت باستدعاء شقيقها وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.