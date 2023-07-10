ضبط وإعدام 31 طن أغذية و222 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ15 يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 1460 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط 222 منشأة غذائية بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 27 طن و 813 كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وضبط 3 طن و 260 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 389 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 1341 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

ووجه الدكتور هشام مسعود، تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وقدم مسعود الشكر لمديرى المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتى تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.