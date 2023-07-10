محافظ البحر الأحمر يبحث آليات العمل مع إدارات الديوان العام

التقى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، كمال سليمان السكرتير العام المساعد والعميد عمرو عراقي مدير عام مكتب المحافظ ولفيف من مديرى وموظفي الادارات المعنية بالديوان العام بعدد من إدارات الديوان العام وهى إدارات التخطيط العمراني والحسابات والمجالس والمراجعة الداخلية ومركز المعلومات ووحدة نظم المعلومات ومركز الشبكات والمرافق. وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث آليات العمل وتعزيز التعاون بين الإدارات لتعزيز تطور وتنمية المحافظة.

يأتى ذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و التى من المقرر عقدها علي مدار أسبوع كامل

تركزت النقاشات خلال اللقاءات على عدة مجالات مهمة، بدءًا من التخطيط العمراني وضرورة وضع خطط استراتيجية لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية في المحافظة.

كما تمت مناقشة آليات المراجعة الداخلية وتحسينها لتعزيز الشفافية والمساءلة في أداء المؤسسات الحكومية. وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

و تم التركيز على دور مركز المعلومات ووحدة نظم المعلومات ومركز الشبكات في تطوير البنية التحتية الرقمية للمحافظة وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين . وفيما يخص ادارة الحسابات، تمت مناقشة آليات تحسين إدارة الموارد المالية وتطوير نظم المحاسبة لضمان الشفافية والمساءلة المالية.

أعرب محافظ البحر الأحمر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع إدارات الديوان العام في المحافظة

مشددًا على أهمية التعاون المشترك والتنسيق الفعال لتحقيق التطور المستدام في مختلف المجالات.

وأكد على أن هذه اللقاءات ستستمر بانتظام لضمان تحقيق أهداف التنمية وتحسين الخدمات للمجتمع المحلي. يعكس هذا النهج القيادي لمحافظ البحر الأحمر التزامه القوي بتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية في المحافظة.

اللقاء كمال سليمان السكرتير العام المساعد والعميد عمرو عراقي مدير عام مكتب المحافظ ولفيف من مديرى وموظفي الادارات المعنية بالديوان العام

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع