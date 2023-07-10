عاجل
قرض جديد يثير عاصفة من النقاشات بين النواب وكامل الوزير.. فيديو متلازمة “جيلان باريه" المرض القاتل يجتاح العالم الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين كيم كارداشيان تكتشف وجود شبح في صورتها.. صور
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يصل إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو

بايدن
بايدن

وصل الرئيس الأمريكي،"جوزيف روبينيت بايدن"، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تُركز على الدعم العسكري لأوكرانيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين، حطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عصرًا في المطار الدولي للعاصمة الليتوانية قادمة من لندن، حيث التقى بايدن في وقت سابق، الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

txt

ترامب يُهاجم بايدن بقوة في ذكرى استقلال أمريكا

وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا ليست جاهزة للعضوية في الناتو، مبينا أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن ينتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إدخال كييف ضمن صفوفه.

وكشف بايدن أنه تحدث إلى زيلينسكي مطولا حول هذه القضية، حيث قال إنه أخبره بأن الولايات المتحدة ستواصل توفير الأسلحة لأوكرانيا، مؤكدا: "أعتقد أنه يتعين علينا وضع مسار عقلاني لأوكرانيا كي تكون مؤهلة للانضمام إلى حلف الناتو".

العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسويد:

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استقبل يوم الأربعاء رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، لإعادة تأكيد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسويد.

ويزور رئيس الحكومية السويدية واشنطن قبل أسبوع من قمة حلف الأطلسي في ليتوانيا.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن وكريسترسون أكدا التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا وتنسيق الجهود عبر الأطلسي بشأن الصين.

وناقش بايدن ورئيس الوزراء السويدي الشراكة الدفاعية الثنائية، بما في ذلك التقدم نحو اتفاقية تعاون دفاعي جديدة بين الولايات المتحدة والسويد.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور السويد كمزود أمن إقليمي وشدد على التزامه بالترحيب بالسويد في الناتو في أقرب وقت ممكن.

وأعلن بايدن أنه يتطلع "بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا دعمه الكامل لعضويتها وفق فرانس برس.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الرئيس بايدن ورئيس الوزراء السويدي الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ.

كما أكدا الالتزام بدعم النشر الآمن للبنية التحتية للاتصالات مع موردين موثوقين في بلدان محددة، بما في ذلك استخدام تقنيات آمنة ومفتوحة وقابلة للتشغيل البيني عند الحاجة.

كما التزما بتعميق الأبحاث المشتركة في مجال اتصالات 6G المتقدمة.

مواد متعلقة

ملك بريطانيا يستقبل بايدن في قصر ويندسور (شاهد)

بايدن يصل بريطانيا ويلتقي الملك تشارلز خلال ساعات

بايدن يستجم مع زوجته على أحد شواطئ أمريكا (شاهد)

بايدن: أوكرانيا غير مستعدة للانضمام للناتو حاليًا

قضايا المناخ الأبرز على طاولة بايدن خلال اجتماعه مع الملك تشارلز الثالث
الجريدة الورقية