جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثمان طفل بالشرقية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، بالعثور على جثمان طفل حالة تحلل، وذلك في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس.

اقرأ أيضاً: انتشال جثمان طفل جرفته مياه ترعة الباجورية في الغربية





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل متفحمًا في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس.

وأظهرت التحريات الأولية العثور على جثة طفل يبلغ من العمر نحو 12 عامًا، مجهول الاسم والعنوان، متفحمًا وفي حالة تحلل ووجود شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن سجلات بلاغات الأطفال المتغيبين خلال الفترة الأخيرة.

مصرع سيدة في بحر بورفؤاد ببورسعيد

وعلى جانب آخر، لقيت سيدة مصرعها، غرقا اليوم، في بحر بورفؤاد ببورسعيد.

كانت مديرية أمن بورسعيد قد تلقت إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوفاة أميرة.ا- ٣٥ سنة، غرقا ببحر بورفؤاد.

ونقلت الجثة بمشرحة مستشفى الحياة بورفؤاد، تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ولحين التصريح بدفن الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول مدينة بورفؤاد.

وتكثف أجهزة الدولة جهودها لمُواجهة حوادث الغرق التي تحدث غالباً بسبب لجوء الشباب لأماكن غير مُعدة للسباحة ولا يتوافر فيها مُنقذون، وهو الأمر الذي يُساهم في تقليل ضحايا وقائع الغرق في المصارف المائية المُختلفة.

وفي سياقٍ مُتصل، صرحت نيابة نصر النوبة بأسوان اليوم الإثنين، بدفن جثة قتيل من منطقة خريط.

وكان مأمور مركز شرطة نصر النوبة، تلقى بلاغًا يفيد بمصرع شاب بمنطقة خريط بعدما أصيب بطلق ناري من شخص آخر.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن شاب لقي مصرعه بعد إصابته برصاصة من عاطل، وتم نقل الجثة للمشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه تلقي رصاصة من عاطل إثر وجود خلافات قديمة بينهما.

وبعد انتداب النيابة الطب الشرعي، والذي قام بتشريح الجثة صرحت بدفنه.

ويأتي ذلك فيما تمكن رجال مباحث نصر النوبة برئاسة الرائد أحمد ثروت، والنقيب أيمن شامة من القبض على القاتل، والبندقية المستخدمة في الواقعة.