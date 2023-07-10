لبناني يحتجز مدير بنك ليستعيد وديعته.. فيديو

اضطر رجل لبناني أن يسلك الطريق الصعب لاسترداد حقه، بعدما حُرم من أمواله التي هي حقه وكان أودعها في البنك، فقرر أن يقتحمه ويأخذ ماله بالقوة.

عمر الأعور احتجزت وديعته في بنك مصر ولبنان فرع بيروت، منذ عام 2019، فقرر أن يقتحم البنك اليوم الاثنين، واحتجز مدير الفرع جاد بو شديد كرهينة، لحين تسليمه وديعته.

خاص #جمعية_صرخة_المودعين

المودع عمر الأعور من داخل بنك مصر ولبنان يحتجز مدير الفرع جاد بو شديد رهينة pic.twitter.com/W2TJA8PZ6R — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو للأعور وهو يحمل زجاجة بها سائلا، قال إنه أسيد حارق، ولن يخرج إلا بعد استعادة أمواله وقدرها 6500 دولار.

من أمام بنك مصر ولبنان مجلس النواب

نرجو من الجميع مساندة المودع عمر الأعور عند خروجه من البنك pic.twitter.com/vyDyFJzQoV — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023

"على جثتي إن الحياة للأقوياء وليست للضعفاء " مهددا أنه سوف يستمر في احتجاز المدير حتى الموت، وبعد أن حصل على وديعته خرج من البنك، إلا أنه تم احجازه في قسم الشرطة في بيروت ثم أفرج عنه بعد ذلك.