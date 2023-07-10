لبناني يحتجز مدير بنك ليستعيد وديعته.. فيديو
اضطر رجل لبناني أن يسلك الطريق الصعب لاسترداد حقه، بعدما حُرم من أمواله التي هي حقه وكان أودعها في البنك، فقرر أن يقتحمه ويأخذ ماله بالقوة.
عمر الأعور احتجزت وديعته في بنك مصر ولبنان فرع بيروت، منذ عام 2019، فقرر أن يقتحم البنك اليوم الاثنين، واحتجز مدير الفرع جاد بو شديد كرهينة، لحين تسليمه وديعته.
تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو للأعور وهو يحمل زجاجة بها سائلا، قال إنه أسيد حارق، ولن يخرج إلا بعد استعادة أمواله وقدرها 6500 دولار.
"على جثتي إن الحياة للأقوياء وليست للضعفاء " مهددا أنه سوف يستمر في احتجاز المدير حتى الموت، وبعد أن حصل على وديعته خرج من البنك، إلا أنه تم احجازه في قسم الشرطة في بيروت ثم أفرج عنه بعد ذلك.