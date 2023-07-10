عاجل
قرض جديد يثير عاصفة من النقاشات بين النواب وكامل الوزير.. فيديو متلازمة “جيلان باريه" المرض القاتل يجتاح العالم الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين كيم كارداشيان تكتشف وجود شبح في صورتها.. صور
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث البساتين ينظم دورة تدريبية عن "شجرة الزيتون"

دورة تدريبية لبحوث
دورة تدريبية لبحوث البساتين

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الزيتون دورة تدريبية تحت عنوان شجرة الزيتون ما بين التحديات والحلول، وذلك في الفترة من 9 يوليو الي 11 يوليو 2023.

معهد بحوث البساتين يؤكد على الاهتمام بالمحاصيل البستانية

txt

ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى البساتين

txt

جرح غائر بالرأس بسبب بألة حديدية .. مناظرة جثة شاب البساتين المقتول

وقال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، أنه ولابد من الاهتمام بالمحاصيل البستانية ومنها محصول الزيتون.

واضاف حلمي، أن هذة الدورة ستناقش أهم التحديات التي تواجة زراعة الزيتون في مصر وكيفية التغلب علي ذلك، بداية من انشاء المزرعة واختيار الصنف الملائم للمنطقة وكذلك اختيار الشتلة ذات المواصفات القياسية وإجراء العمليات الزراعية الجيدة من التقليم والري والتسميد وحتي مرحلة جمع المحصول.

مواد متعلقة

الزراعة تفرج عن 185 ألف طن أعلاف بـ 100 مليون دولار

رسالة من الزراعة للمواطنين بشأن ملكية حديقة الحيوان.. فيديو

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتابعان ملفات التعاون للحفاظ على الأراضي الزراعية

وزير الزراعة اللبناني يزور مشروعات للثروة الحيوانية والسمكية للاستفادة من التجربة المصرية

الزراعة تكشف مصير الحيوانات بعد البدء في أعمال تطوير حديقة الحيوانات

الزراعة: أكبر استشارى عالمى المسئول عن تطوير حديقة الحيوان (فيديو)
الجريدة الورقية