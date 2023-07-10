بحوث البساتين ينظم دورة تدريبية عن "شجرة الزيتون"

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الزيتون دورة تدريبية تحت عنوان شجرة الزيتون ما بين التحديات والحلول، وذلك في الفترة من 9 يوليو الي 11 يوليو 2023.

معهد بحوث البساتين يؤكد على الاهتمام بالمحاصيل البستانية

وقال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، أنه ولابد من الاهتمام بالمحاصيل البستانية ومنها محصول الزيتون.

واضاف حلمي، أن هذة الدورة ستناقش أهم التحديات التي تواجة زراعة الزيتون في مصر وكيفية التغلب علي ذلك، بداية من انشاء المزرعة واختيار الصنف الملائم للمنطقة وكذلك اختيار الشتلة ذات المواصفات القياسية وإجراء العمليات الزراعية الجيدة من التقليم والري والتسميد وحتي مرحلة جمع المحصول.