الحبس 3 سنوات لمسؤول عراقي لمخالفته واجباته الوظيفية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الإثنين، صدور حكم غيابي بالحبس المشدد بحق أمين بغداد الأسبق، لمخالفته واجباته الوظيفية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا يقضي بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق أمين بغداد الأسبق؛ جراء المخالفات المرتكبة التي رافقت توزيع الأراضي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 2013.

وأضافت أن تفاصيل القضية تشير إلى أن المدان سبق أن تم شموله بأحكام قانون العفو العام في هذه القضية، بيد أن هيئة النزاهة الاتحادية قدمت طعن تمييز وتم نقض القرار بناءً على هذا الطعن.، وما جاء في الطعن التمييزي للهيئة، أصدرت حكما غيابيا بحق المدان، يقضي بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات.

وتابعت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وما جاء في الطعن التمييزي للهيئة، أصدرت حكما غيابيا بحق المدان، يقضي بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات.

ومن جهة أخري، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة تدعم مسيرة البناء والإعمار في محافظة نينوى.

وقال السوداني، بحسب قناة السومرية النيوز: "نستذكر اليوم، بكلّ فخر واعتزاز، الذكرى السادسة لتحرير مدينة الموصل من براثن عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "لقد خاض العراقيون ملحمة بطولية رسموا فيها أروع صورة للتضحية والوحدة والوطنية والانتخاء لتلبية فتوى المرجعية الرشيدة بالدفاع عن العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على "توجّه الحكومة لدعم مسيرة البناء والإعمار في محافظة نينوى وجميع محافظات العراق في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من استقرار أمني بفضل تكاتف أبنائه".