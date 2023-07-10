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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فخري لاكاي يقود تشكيل بيراميدز لمباراة سيراميكا كليوباترا

فخري لاكاي
فخري لاكاي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيرامبكا كليوباترا في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

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الأهلي ينتظر هدية سيراميكا أمام بيراميدز الليلة للاحتفال بالدوري

 

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار مباريات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

 

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمد حمدي

 

خط الهجوم: فخري لاكاي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل.

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

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