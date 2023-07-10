ثلاجة الخير.. سعودي يخفف وطأة الحرارة عن المارة

انتشر خلال الساعات الأخيرة عدد من الصور ومقاطع الفيديو، لعمل خيري وإنساني من المقام الأولى قام به مواطن سعودي، من خلال وضع ثلاجة أمام منزله، ووضع بها الكثير من عبوات المياه والعصائر؛ للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية بالمملكة العربية السعودية.

طقس السعودية وثلاجة الخير

واشترى المواطن السعودي، هذه الثلاجة من أجل فعل الخير وإكرام المواطنين بالسعودية، حيث تعد السعودية واحدة من الدول والمناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة بشكل كبير، ويقدم هذا المواطن العصائر والمياه والطعام بالمجان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن سعودي، اشترى ثلاجة ليخفف حرارة الطقس على المارة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتحدث المواطن السعودي، في فيديو منشور له عبر موقع "تويتر"، أن الثلاجة هي فعل خير وموجودة في أحد الشوارع بمحافظة جدة، موضحًا أن الغرض من التصوير لهذا الفعل هو النصيحة فقط، مشددًا على أنه دائمًا ما يضع بها مياه وأكل وعصير للماره، للتخفيف عليهم في أوقات الظهيرة في فترة ارتفاع درجات الحرارة.

وطالب الجميع باتخاذ نفس هذه المبادرة، والحث على التعامل الإيجابي والإنساني من المواطنين، واتخاذ مثل هذه المبادرات في سبيل مساعدة المارة والمحتاجين وتخفيف المشقة عنهم في ظل درجات الحرارة العالية .

وانتشر الفيديو بكثره خلال الساعات الأخيرة، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا الجميع بفكرته والتي تعد أحد الأفكار الإنسانية، وتمنى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، تعميم الفكرة في كافة المناطق الأخرى من أجل التخفيف على المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة.

طقس السعودية خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن يكون هناك طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزيئاً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان.

وهناك توقعات باستمرار الطقس حار على أجزاء من وسط و شرق المملكة العربية السعودية اليوم الأثنين.