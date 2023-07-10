الفيضانات تجتاح أمريكا.. الشوارع تحولت لأنهار

تعرض شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، لهطول أمطار غزيرة وصلت لحد الفيضانات، ما أدى إلى غمر السيارات وانهيار الطرق والشوارع التي تحولت إلى أنهار.

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وحذر خبراء الأرصاد الجوية من يوم آخر من الأمطار الغزيرة، حسبما أفادت شبكة “ إن بي سي نيوز” الأمريكية.

ولقي شخص واحد على الأقل حتفه في الفيضانات الشديدة التي غمرت أجزاء من نيو إنجلاند.

الفيضانات تجتاح أمريكا

وانتشرت مقاطع الفيديو بشكل كبير على السوشيال ميديا، حيث أظهرت السائقين العالقين في الشوارع التي غمرتها المياه وانهارت أجزاء من الطرق، تاركة وراءها ثقوبا كبيرة.

وتضرر وادي هدسون في نيويورك بشدة في هطول الأمطار، حيث تم تسجيل 8.12 بوصة غرب الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت.

وتوفيت امرأة في الثلاثينات من عمرها في هايلاند فولز بعد أن جرفتها المياه السريعة أثناء بحثها عن أرض مرتفعة مع كلبها ، حسبما قال ستيفن نيوهاوس، المدير التنفيذي لمقاطعة أورانج.

وأظهرت تقديرات الأرصاد، أنه تم تسجيل ما يقرب من 10 بوصات من الأمطار في وادي هدسون بالقرب من ويست بوينت، وهي كمية مذهلة عادة ما تكون قيمة صيف كامل من الأمطار في يوم واحد.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول أمس الأحد حالة الطوارئ في مقاطعتي أورانج وأونتاريو.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في نيويورك حالة طوارئ نادرة بسبب الفيضانات المفاجئة في وادي هدسون السفلى، وهي المرة الثانية فقط التي يصدر فيها مثل هذا التنبيه على الإطلاق.