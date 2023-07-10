انطلاق المهرجان الـ 15 لمشروعات التخرج الطلابية بجامعة أسيوط غدا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انطلاق فاعليات المهرجان الإعلامي الخامس عشر لمشروعات التخرج الطلابية للعام الجامعي 2022/2023 ؛ وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على الدور المهم والحيوي لكليات وأقسام الإعلام في بناء الوعي الجماهيري وصياغة القيم والاتجاهات، وأهمية أن يكون خربج الإعلام على قدر كبير من الوعي بالقضايا المحلية والدولية، ويمتلك مهارات في الحديث والتفاوض والعرض والنقاش، وملما لما يشهده العالم في السنوات الأخيرة من تطورات هائلة وغير مسبوقة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

حيث تضاعفت مسئولية كليات وأقسام الإعلام في إعداد وتأهيل الدارسين فيها لتخريج الإعلامي الشامل القادر على التعامل مع تقنيات ثورة الاتصال فضلاً عن التعامل مع التحديات المهنية والأخلاقية التي تطرحها التطورات الراهنة في وسائل الاعلام التقليدية والجديدة في ظل تطورات الوسائط الرقمي، ووسائل الاعلام الاجتماعي.

تبدأ فعاليات المهرجان بافتتاح معرض يشمل مشروعات التخرج الطلابية الصحفية، ومشروعات العلاقات العامة، وتتضمن الفعاليات عددًا من الفقرات، حيث يتم عرض فيلم لكل مشروعات التخرج التي أنتجها الطلاب، وعرض نماذج من المشروعات الحاصلة على مراكز، وأداء القسم الإعلامي، كما يتضمن المهرجان تكريمًا لرموز وقيادات الجامعة والعمل الصحفي والاعلامي.

ومن المقرر أن تشهد وقائع المهرجان تكريم عدد من الرموز الإعلامية والصحفية الذين لهم بصمات واضحة في خدمة المجتمع والجامعة، كما يكرم المهرجان طلاب القسم الحاصلين على مراكز بمشروعات التخرج الإعلامية، ويشهد القسم تخريج دفعة جديدة من أبنائه، مؤهلة لفرص واعدة في سوق العمل، ومن المحدد أن تبدأ الفاعليات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري لجامعة أسيوط.