أحمد الفيشاوي يتحدى منتقديه ويظهر بملابس الإحرام مرة أخرى.. صور

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه عدة صور جديدة له وهو يؤدي مناسك العمرة، عبر صفحته على موقع إنستجرام، متلاشيا الانتقادات التي تعرض لها سابقا، بعد نشره صور بملابس الإحرام مع ظهور العديد من رسومات الوشم على جسده.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور وهو في ملابس الحج يبتسم، ونال إعجاب الكثير من متابعيه وأصدقائه في الوسط الفني ومن جمهوره.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، هو طرحه أغنية إمبابة أجمل من باريس الأغنية الدعائية لفيلم رهبة والتي شاركها الغناء فيها مطرب المهرجانات مسلم.

وحقق فيلم رهبة بطولة النجم أحمد الفيشاوي إيرادات عالية منذ طرحه بجميع دور العرض السينمائي، واستطاح العمل أن يحصد أمس الإثنين ما يقرب من19 ألف جنيه .

وتدور أحداث فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" حول "سيد رهبة" الذي يجسده أحمد الفيشاوي، يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك أحمد الفيشاوى بطولة الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

طرح صناع العمل أغنية دعائية خاصة بالفيلم بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، وهى من غناء الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، وامتزجت المشاهد الدعائية للفيلم الأكشن بالكوميديا.