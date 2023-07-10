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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما وكانتي على رأس قائمة اتحاد جدة للموسم الجديد

بنزيما وكانتي
بنزيما وكانتي

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، عن قائمة الفريق لمعسكر الطائف استعدادًا للموسم الجديد، والمفترض انطلاقه خلال الفترة المقبلة.

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ومن المقرر انطلاق الموسم الجديد من دوري "روشن" في منتصف أغسطس المقبل، حيث توج الفريق بلقب الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع النصر خلال الجولات الأخيرة.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">📋| قائمة الفريق في معسكر الطائف التحضيري 🐅 <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#النمور_في_الطائف</a> <a href="https://t.co/FMGO3vFkXU">pic.twitter.com/FMGO3vFkXU</a></p>&mdash; نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) <a href="https://twitter.com/ittihad/status/1678355838279327744?ref_src=twsrc%5Etfw">July 10, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 وشهدت قائمة الاتحاد تواجد الثلاث صفقات الجديدة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرتغالي جواو جوتا، والذي أنضموا للفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل الموسم المقبل والمشاركة في مونديال العالم للأندية المقبل، والتي تستضيفه الرياض خلال الفترة المقبلة.

فيما تواجد قائمة النمور تواجد الدولي المصري طارق حامد، فيما غاب المدافع أحمد حجازي، بسبب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي، مع نهاية الموسم الماضي.

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