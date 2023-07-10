إحالة أوراق "قابيل كفر الشيخ" للمفتى

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق المتهم " م. ف. ب.خ" 31 سنة، والمعروف بـ "قابيل كفر الشيخ"، لاتهامه بقتل شقيقه التوأم ، إلى فضيلة المفتي لابداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة والدائرة الثانية وعضوية المستشار محمد مصطفي سليم رئيس المحكمة، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال نائب رئيس المحكمة والمستشار محمد عزمي أبو زيد نائب رئيس المحكمة وسكرتارية محمد أبو طالب

و استمعت المحكمة للمتهم والذي أكد أن شقيقه هو من خرج بسكين من شقته وأنه كان ذاهبا لمعاتبته على ما تقوم به زوجة شقيقه إلا أنه فوجئ بالسكين في يد شقيقه وحدثت المشاجرة.

كما استمعت هيئة المحكمة لأقوال زوجة المجني عليه، حيث أوضحت أن المتهم أقدم على تهديد شقيقه وتوعد له بالقتل قبل ارتكابه للواقعة، قائلة: هدده وقاله هقتلك وهيتم عيالك، وأخذ حبة غلة وأموت نفسي.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 من شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما أقدم المتهم ويبلغ من العمر 31 عاما على إنهاء حياة شقيقه التوأم طلحة، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بينهما بسبب خلافات الزوجات، حيث سدد المتهم عدة طعنات لشقيقه أودت بحياته فور وصوله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من قرار إحضار المتهم أمام محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهم تعمد قتل شقيقه مع سبق الإصرار، وأعد لفعل ذلك سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى مكان تواجده في منزله مما أدى إلى مقتله، وإصابته بالجروح الموضحة في تقرير الصفة التشريحية.