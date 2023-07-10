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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجزائر والسنغال مواجهة ودية في سبتمبر

السنغال والجزائر
السنغال والجزائر لقاء مثير ولو وديا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين، عن مواجهة المنتخب الوطني مع السنغال في داكار في سبتمبر المقبل في مباراة ودية بين آخر.

 يذكر أنّ منتخبا الجزائر والسنغال حققا آخر بطولتين للأمم الأفريقية  بالقاهرة والكاميرون.

وقال الاتحاد الجزائري بموقعه على الإنترنت، إن منتخب البلاد سيخوض المباراة مساء يوم الثلاثاء 12 سبتمبر في ملعب عبد الله واد.

وتمثل المباراة إعادة لنهائي إفريقيا 2019 عندما فازت الجزائر 1- صفر عام 2021، وقبل أن تحرز السنغال لقب النسخة التالية على حساب مصر والتي أقيمت بالكاميرون بداية 2022.

وتمثل المباراة تجربة مهمة للجزائر قبل بدء مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر، ثم نهائيات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام الجديد.

وضمنت الجزائر بالفعل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

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