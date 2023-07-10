الجزائر والسنغال مواجهة ودية في سبتمبر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين، عن مواجهة المنتخب الوطني مع السنغال في داكار في سبتمبر المقبل في مباراة ودية بين آخر.

يذكر أنّ منتخبا الجزائر والسنغال حققا آخر بطولتين للأمم الأفريقية بالقاهرة والكاميرون.

وقال الاتحاد الجزائري بموقعه على الإنترنت، إن منتخب البلاد سيخوض المباراة مساء يوم الثلاثاء 12 سبتمبر في ملعب عبد الله واد.

وتمثل المباراة إعادة لنهائي إفريقيا 2019 عندما فازت الجزائر 1- صفر عام 2021، وقبل أن تحرز السنغال لقب النسخة التالية على حساب مصر والتي أقيمت بالكاميرون بداية 2022.

وتمثل المباراة تجربة مهمة للجزائر قبل بدء مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر، ثم نهائيات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام الجديد.

وضمنت الجزائر بالفعل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في كوت ديفوار.