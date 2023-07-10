الهلال السعودي يفوز بسباق الحصول على سافيتش

نجح الهلال السعودي في حسم صفقة الدولي الصربي سيرجي سافيتش، لاعب نابولي الإيطالي، بعد صراع كبير مع يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن الدولي الصربي وافق على العرض المقدم من الهلال للعب ضمن صفوفه خلال الموسم الجديد.

وأوضحت أن لاتسيو أتفق مع إدارة الهلال على الحصول على 40 مليون يورو من انتقال سافيتش للزعيم، بجانب حصول اللاعب على 20 مليون يورو، مما يجعله راتب اللاعب مع الفريق السعودي أكبر من الذي يحصل عليه مع النسور الإيطالية.

وشددت على أن لاتسيو وافق على رحيل اللاعب للهلال من أجل الاستفادة المالية، خاصة وأن اللاعب يتبقى له موسم واحد ويحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن يافيتش لعب مع النسور الإيطالية 341 مباراة، نجح في تسجيل 69هدفًا، بجانب صناعة 59 اَخر بجميع المسابقات، بعدما انتقل للفريق قادمًا من جينك البلجيكي في صيف 2015.