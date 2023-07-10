29 يوليو الحكم على المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، بسبب السرعة الجنونية، لجلسة 29 يوليو الحالي للنطق بالحكم.

وكانت جهات التحقيق احالت المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجني عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضي، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تعرض حفيد الفنانة شريفة فاضل، للدهس من سيارة مسرعة يقودها شاب متهور يبلغ من العمر 19 عامًا بميدان سفنكس بالقاهرة، ما تسبب له في كسور وإصابات بالغة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.