2 مليار و800 مليون جنيه قروض برنامج "مشروعك" بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية والممنوحة من قبل برنامج" "مشروعك" بنطاق المحافظة بلغت قيمتها مايزيد علي 2 مليار و800 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك حتى 30 يونيو الماضي.

وأضاف" مختار "أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت ما يزيد علي 22 ألف مشروع إنتاجي وخدمي وإستثماري وفرت ما يقرب من 94 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهورية وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الإقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية.

وأكد مختار على السعى الدائم من قبل أجهزه المحافظه لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج..

ووجه المحافظ لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية بشان نشاط الإدارة بديوان عام المحافظه حتي نهاية يونيو الماضي.

وأوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهليه شملت مراكز المنزله والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتي فى مقدمه الوحدات المحلية على مستوى المحافظه ،وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الإستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهليه.