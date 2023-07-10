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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توتنهام يرفض عرضًا ماليًا ثانيا لضم " كين"

هاري كين
هاري كين

رفض نادي توتنهام الإنجليزي الكروي عرضا ثانيا تقدم به بايرن ميونخ الألماني لضم المهاجم هاري كين.

وقالت تقارير صحفية ،أنه ينتظر انضمام هاري كين إلى صفوف توتنهام يوم الأربعاء لبدء الاستعدادات للموسم المقبل.

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وتردد أن بايرن ميونخ تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو (87.7 مليون دولار) إضافة إلى متغيرات، لضم هاري كين الذي يستمر عقده مع توتنهام حتى عام 2024.

وكان العرض الأول، الذي تبلغ قيمته نحو 70 مليون يورو إضافة لى متغيرات، قد قوبل بالرفض في نهاية يونيو الماضي.

وقالت تقارير إعلامية أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل للسماح برحيل نجمه وقائده هاري كين.

ويسعى بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" للموسم الحادي عشر على التوالي إلى ضم مهاجم جديد بعد أن أخفقت العناصر المتواجدة حاليا في الفريق في تعويض رحيل النجم روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم إلى برشلونة الإسباني قبل عام واحد.

وقالت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية قبل أيام أن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ زار هاري كين في لندن في منتصف مايو الماضي لإقناعه بالانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

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