وكيل صحة أسيوط يبحث خطة عمل "100 يوم صحة" الفترة المقبلة

لمناقشة مستجدات مبادرة ١٠٠يوم صحة

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اجتماعا مع مدير وأعضاء المكتب الفنى بمديرية الصحة ومشرفى المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وبعض مديرى الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك فى حضور الدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية للشؤون الوقائية مدير المكتب الفنى ودكتور عصام نبيل مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحى بأسيوط، والدكتورة نهى عبد الله مسئول المبادرات الرئاسية بأسيوط والدكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة والدكتور عماد قنديل مدير إدارة الجودة والدكتور مصطفى محمد مدير إدارة الطوارئ والدكتورة لمياء احمد مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتورة شيرين عبد الواحد بإدارة التفتيش الفنى والمعتصم بالله السيوطى المدير الإدارى للمكتب الفنى والدكتورة هبة والدكتورة عفاف والدكتورة أمنية والدكتورة هالة عبد المعطى وسالم هاشم أعضاء المكتب الفنى وأحمد الريفى المنسق الإعلامى بمديرية الصحة لمناقشة خطة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 يوم صحة، والتى تم إطلاقها يوم الأحد الموافق 25 يونيو على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة 100 يوم وحتى الاول من أكتوبر المقبل.

ناقش وكيل الوزارة خلال لقائه وأعضاء المكتب الفنى ومشرفى المبادرة، خطة عمل الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة، والتأكيد على التدريب المستمر للفرق، تزامنا مع تنفيذ العمل، والتأكيد على متابعة توافر المخزون الكافى من كافة المستلزمات اللازمة لاستمرار عمل المبادرة بصورة جيدة، مع إستمرار تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحى، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميدانى لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط على مشرفى المبادرة بالمتابعة المستمرة واللصيقة لكافة الفرق الطبية، والتأكد من التسجيل الالكترونى لجميع المواطنين المترددين على المبادرة، واستمرار عمل الدعاية اللازمة لها، والتأكيد على دور الرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بالمنازل، ودور فرق التواصل المجتمعى، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بالمبادرة الرئاسية..

يذكر أن مبادرة 100 يوم صحة هى نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضى المصرية.