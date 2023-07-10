رجال أعمال زملكاوية يتدخلون لحسم صفقة إمام عاشور

شهدت الساعات الأخيرة في ملف إمام عاشور تدخل بعض رجال أعمال زملكاوية لقطع الطريق على النادي الأهلي وحسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء.

النادي الأهلي كان قد قطع شوطًا كبيرًا في صفقة إمام عاشور بالتفاوض بشكل مباشر مع النادي الدنماركي مالك عقد اللاعب وخروج تأكيدات من مقربين من إدارة الأحمر تشير إلى وضع الرتوش النهائية لضم عاشور، إلا أن الساعات الأخيرة قد تشهد تغيرًا مفاجئًا في وجهة نجم الوسط بعد مبادرة من جانب عدد من رجال أعمال زملكاوية لاستعادة إمام عاشور إلى البيت.

مبادرة رجال الأعمال الزملكاوية جاءت في ظل الأزمة المالكة الطاحنة التي تعيشها القلعة البيضاء والتي أخرجت إدارة النادي من المنافسة على الصفقة.

وكان نادي ميتلاند قد حصل على خدمات إمام عاشور من الزمالك في انتقالات الشتاء الماضية مقابل 3 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم، ويرغب النادي الدنماركي في إعارة اللاعب في الفترة المقبلة لعدم تأقلم اللاعب.