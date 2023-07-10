عاجل
أحمد الفيشاوي يتحدى منتقديه ويظهر بملابس الإحرام مرة أخرى.. صور مفاجاَت في قضية عزل مرتضي.. ومبادئ الأهلي في صفقة إمام عاشور ثلاجة الخير.. سعودي يخفف وطأة الحرارة عن المارة الفيضانات تجتاح أمريكا.. الشوارع تحولت لأنهار وزيرة الثقافة تفتتح برنامج احتفالات الأعلى للثقافة بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رجال أعمال زملكاوية يتدخلون لحسم صفقة إمام عاشور

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت الساعات الأخيرة في ملف إمام عاشور تدخل بعض رجال أعمال زملكاوية لقطع الطريق على النادي الأهلي وحسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء.

النادي الأهلي كان قد قطع شوطًا كبيرًا في صفقة إمام عاشور بالتفاوض بشكل مباشر مع النادي الدنماركي مالك عقد اللاعب وخروج تأكيدات من مقربين من إدارة الأحمر تشير إلى وضع الرتوش النهائية لضم عاشور، إلا أن الساعات الأخيرة قد تشهد تغيرًا مفاجئًا في وجهة نجم الوسط بعد مبادرة من جانب عدد من رجال أعمال زملكاوية لاستعادة إمام عاشور إلى البيت.

مبادرة رجال الأعمال الزملكاوية جاءت في ظل الأزمة المالكة الطاحنة التي تعيشها القلعة البيضاء والتي أخرجت إدارة النادي من المنافسة على الصفقة.

وكان نادي ميتلاند قد حصل على خدمات إمام عاشور من الزمالك في انتقالات الشتاء الماضية مقابل 3 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم، ويرغب النادي الدنماركي في إعارة اللاعب في الفترة المقبلة لعدم تأقلم اللاعب.

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري

"دونجا" يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

تدريبات تأهيلية خاصة للأساسيي الزمالك أمام فيوتشر
الجريدة الورقية