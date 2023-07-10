ضبط ‏85 ألفا و148 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏85148 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (85148) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(24026) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1368) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(10) مخالفاتالدراجات النارية.

(25) مخالفة موقف عشوائى.

(19)مخالفةلشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع

وفي سياقٍ مُتصل، وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع:ضبط (4) قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (2) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها : ضبط (2) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2079) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (29) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (298) حكم قضائى متنوع.

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تزويرالمستندات"في ضبط (3) قضايا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية يومياً حملات مُكبرة تستهدف كافة أشكال المخالفات، وتستهدف ضبط كافة المُجرمين.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة تستهدف ضبط المُجرمين والخارجين عن القانون.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.