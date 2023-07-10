جامعة أسيوط تطلق مسيرة مجتمعية في ذكرى 30 يونيو

شهدت جامعة أسيوط إطلاق مسيرة مجتمعية، وذلك فى أولى فعاليات احتفالات الجامعة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والمقرر لها أن تمتد طوال الشهر الجارى، وذلك تحت عنون: " 10 سنوات على ثورة 30 يوينو؛ تداعيات الماضى، وآفاق المستقبل "، والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك فى المسيرة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من ممثلى القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية على رأسها؛ الدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف، والقس باسم عدلى رئيس مجمع مشيخة أسيوط للكنيسة الإنجيلية، والأب القمص إيليا فرنسيس وكيل عام مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وممثلو اللجنة المنظمة لاحتفالات الجامعة، ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى جانب مستشارى رئيس الجامعة، وبمشاركة أسر طلاب من أجل مصر، وطلاب ذوى الهمم.

وانطلقت المسيرة من أمام المبنى الإدارى للجامعة مرورا بمختلف كليات الجامعة، رافعين الأعلام واللافتات؛ احتفالا بهذه الثورة.

وفى كلمته هنأ الدكتور المنشاوى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن احتفالية الجامعة اليوم؛ تأتى بمشاركة لفيف من القيادات الشعبية والسياسية؛ احتفالا بما قدمته الثورة ؛ للحفاظ على الدولة المصرية، والهوية المصرية، موضحا أن المسيرة نوع من التأييد والدعم لقائد هذه الثورة، ولكل القيادات المخلصة لهذه الدولة، والأجهزة التنفيذية، مضيفا أن فعاليات احتفالية الجامعة تمتد طوال الشهر الجارى؛ من خلال عقد عدة ندوات تثقيفية وعلمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ لإبراز ما حققته الثورة على مدار العشر سنوات السابقة، وإبراز دور الدولة المصرية فى الحفاظ على هذا الكيان.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق؛ لبناء دولة حديثة وعصرية وفقا لأفضل المعايير العالمية؛ لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، لافتا إلى أن جميع الإنجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة المجيدة التى أسهمت فى تحقيق البناء والتنمية والعمران بشكل غير مسبوق، كما تبنت القيادة السياسية الكثير من المبادرات التى تستهدف كافة فئات المجتمع، وخاصة مبادرة حياة كريمة؛ وذلك لتحقيق مستوى معيشة أفضل، وتحسين جودة الحياة، وبناء الإنسان المصرى.

كما هنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء؛بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة؛داعيا المولى- عز وجل- أن يوفق الرئيس والحكومة؛ لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية فى كافة المجالات، وأن يحفظ مصر، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، كما توجه لأبناء المحافظة بخالص التهنئة؛ مطالبا بأن نستمر جميعا، يدا واحدة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية؛ من أجل النهوض بالدولة، وأملا فى غد أفضل للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أن الاحتفالية؛ تهدف إلى غرس روح الانتماء للوطن، والولاء إلى الأرض لدى الشباب، وتعريفهم بثورة 30 يونيو، والتى تحققت بها إرادة الشعب المصرى، وقام من خلالها بتعديل مسار الدولة؛ لتبدأ مصر عهدا جديدا، وتخطو خطوات البناء والتنمية والتطوير فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة، منوها أن المسيرة الشبابية حملت شعارات مبادرات الدولة المصرية التي حققتها خلال 10 سنوات، وتضم: 100 مليون صحة، وحياة كريمة، ومكافحة الفساد، أكبر شبكة موانئ عالمية، ومشروع الإسكان الجديد، ومشروع التأمين الصحى، وشبكة الطرق والكبارى الجديدة، والتطوير الإدارى، والتحول الرقمى، وتكافل وكرامة، وتنمية الصعيد، والقضاء على فيروس سى، والحوار الوطنى، والجامعات الأهلية، وتمكين المرأة ورعايتها، والوحدة الوطنية، والريف المصرى الجديد.