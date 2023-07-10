فوائد مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، جولة متابعة ميدانية وتفقد سير الأعمال فى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية (Train D) الجارى تنفيذه من خلال ائتلاف شركتى إنبى وبتروجت، وهو ما يمثل نموذجا للتكامل بين شركات قطاع البترول.

ويضيف المشروع زيادة فى القدرة الإنتاجية للمجمع لتعظيم الاستفادة من غازات حقول منطقة شمال الأسكندرية بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وأى اكتشافات جديدة بهذه المناطق، وذلك بفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية كخليط الإيثان / البروبان الذى يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بمنطقة الأسكندرية التى تشمل شركتى سيدبك وإيثيدكو، وكذلك تغذية شركة البتروكيماويات المصرية من خلال شركة سيدبك مما يدعم صناعة البتروكيماويات الوطنية، ويحقق زيادة فى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد الاحتياج المحلى من هذه المنتجات، وكذلك إنتاج البروبان التجارى الذى يصدر إلى الأسواق العالمية.

حضر الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبيه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود والعمليات والشبكات المهندس ياسين محمد، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.