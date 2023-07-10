ربط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية رسميا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البترول بما لديها من تاريخ عريق ورؤية تعمل دائماً على تحقيق أعلى عائد اقتصادى من الموارد الطبيعية وأن مجمع غازات الصحراء الغربية أحد الصروح البترولية الهامة التى تخدم احتياجات السوق المحلى ومجمعات البتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعى ، وأن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التى بدأت عام 2016 وضعت تصوراً لتطوير وزيادة قدرات الكيانات الإنتاجية لتواكب معدلات النمو وزيادة احتياجات الأسواق، ومن ثم فإننا اليوم شهدنا افتتاح مرحلة جديدة من مراحل زيادة إنتاج المصانع بمجمع الصحراء الغربية وكذلك زيادة تأمين إمداداته.



أضاف الوزير خلال افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين ، أحد حقول منطقة امتياز شمال الأسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته ، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية ، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)بالأسكندرية ، اليوم، أن تعظيم الدور المصرى فى صناعة الغاز الطبيعى توافرت له رؤية واضحة استندت للإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى ونجاح مصر فى بناء علاقات دولية وإقليمية متميزة وكذلك تعاونها مع شركاء موثوقين لتنمية وزيادة الإنتاج من الثروات الطبيعية وحرص قطاع البترول باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمقومات اللازمة لنجاح هذا الاستثمار .

