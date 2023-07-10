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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيان عاجل من السكة الحديد حول تغيير مواعيد قطارات الوجه البحرى

السكة الحديد
السكة الحديد

تجري الهيئة القومية لسكك حديد مصر العديد من التغيرات على مواعيد القطارات التناسب مع متطلبات جمهور الركاب، وخلال الساعات المقبلة تستعد السكة الحديد لإجراء تعديلات على مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة بالوجه البحرى بدءًا من الجمعة المقبلة 14 / 7 / 2023. 

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وفي سياق متصل، أكدت السكة الحديد أنه سوف يتم تعديل موعد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية لينطلق الساعة 7:10 مساء بدلاً من الساعة 7:00 مساء.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل موعد انطلاق قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 م بدلاً من الساعة 6:55 م.

وأكدت السكة الحديد في بيان لها  تعديل موعد انطلاق قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 م بدلاً من 10:15 م.

كما سيتم تعديل موعد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 م بدلاً من الساعة 10:25 م، وكذلك تعديل موعد انطلاق قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 م بدلاً من الساعة 4:10 م.

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