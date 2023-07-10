اكتشاف فطر خطير يهدد بأمراض قاتلة.. الكلاب الضالة والتفاح السر

أعلن مجموعة علماء كنديون وجود فطر Candida auris ذو مقاومة عالية للأدوية، في الكلاب الضالة في الهند، مشيرين أنه يمكن لهذه الفئة من الكلاب التي تعيش في جميع أنحاء العالم أن تعمل كناقلات للفطريات إلى الحيوانات والأشخاص.

الكلاب الضالة تنقل فطر خطير مقاوم للأدوية

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، درس الباحثون عينات من جلود ومسحات الأذن من 87 كلبا من مأوى في دلهي، وتبين أن 52 ​​كلبًا ضالًا مصاب بأمراض جلدية مزمنة، أما الـ 35 المتبقية فقد عولجت من التهابات طفيفة في الجهازين الهضمي والبولي.

الكلاب الضالة تنقل فطر خطير مقاوم للأدوية

كما كشف تحليل الحمض النووي عن أوجه تشابه جينومية بين بعض سلالات الفطريات الموجودة في الكلاب والسلالات الموجودة في البشر، ليؤكد أحد الباحثين أنه يجب أن نكون يقظين عند مراقبة الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى والحيوانات البرية في المناطق التي تتوطن فيها هذه الفطريات.

واكتشف الباحثون فطر Candida auris على سطح التفاح المخزون وفي المستنقعات والبيئة شديدة الملوحة ومياه الصرف الصحي، ما يشير إلى قدرته على العيش في الظروف البيئية القاسية.

جدير بالذكر أن فطر Candida auris اكتشفه اليابانيون عام 2009 ومن هناك انتشر في جميع أنحاء العالم، وهو فطر مقاوم للأدوية ويسبب التهابات مستمرة وأمراض وشديدة.

ويسبب هذا الفطر موت أكثر من ثلث المصابين به، لذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه واحدًا من أربعة مسببات للأمراض الفطرية ذات أولوية قصوى في العالم.