باحث: أمريكا وحلفاؤها قدموا الذخائر لأوكرانيا (شاهد)

عقب الدكتور محمود الأفندي، باحث في الشؤون الروسية، على تغطية عجز أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخيرة والتي أبرزها مؤخرا الذخائر العنقودية والتي أعلنت أمريكا دعمها لها.

وقال الأفندي خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن هناك نقصًا حادًا في الذخائر بالجيش الأوكراني بالإضافة للامتدادت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها”.

وأشار إلى أن الذخائر بشكل عام هي اسلحة كلاسيكية محدودة منذ 80 عاما، لذلك هناك معامل الدفاع في دول اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لم تنتج كميه كافية لاحتياج بشكل عام.

وتابع الأفندي أنه عند بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانت كلاسيكية، حيث قدمت الولايات المتحدة وحلفاءها جميع الذخائر حتي الذخائر الاحتياطية في كوريا الجنوبية وإسرائيل، وليس لديهم اى سلاح للإعطاء سواء قذائف اليورانيوم بالاضافة الي الذخائر والقذائف العنقودي.

أثار إعلان الولايات المتحدة الأمريكية موافقته رسميًا على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، انتقادات دولية واسعة، لا سيما في ظل اتفاقية أوسلو التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها وتخزينها ونقلها.

وتعد الذخائر العنقودية وسيلة لتوزيع أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التي تنطلق من صاروخ تقليدي أو متطور أو قذيفة مدفعية، وتنثرها في منتصف رحلة الصاروخ أو القذيفة فوق منطقة واسعة النطاق.

وتحتوي الذخائر العنقودية على عدد كبير من المتفجرات الصغيرة، ومن المفترض أن تنفجر القنابل العنقودية عند الارتطام، لكن نسبة كبيرة منها لا تنفجر في البداية، لا سيما عندما تهبط على أرض رطبة أو عشبية، وهو ما يعني أنها قد تنفجر في وقت لاحق، وهو ما يؤدي إلى مقتل أو إصابة الناس.

انتقادات دولية لأمريكا بعد إعلان دعم أوكرانيا بالذخائر العنقودية

ولقي القرار الأميركي انتقادات دولية، إذ أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانياً، وقال متحدث باسمه إنه "لا يرغب في استخدام الذخائر العنقودية بشكل متواصل في ميدان المعركة".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا سيتسبب بشكل لا مفرّ منه بمعاناة للمدنيين على المدى الطويل.

فيما قالت منظمة العفو الدولية، إنه على إدارة بايدن أن تُدرك أن أي قرار يتيح الاستخدام الواسع للقنابل العنقودية في هذه الحرب سيؤدي إلى نتيجة واحدة متوقعة وهي القتل الإضافي للمدنيين.

وأضافت المنظمة أن الذخائر العنقودية سلاح عشوائي يُمثل خطراً كبيراً على حياة المدنيين حتى بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع، مؤكدة أن استخدامها لا يتوافق مع القانون الدولي.