توريد 208 ألف طن قمح إلى صوامع وشون قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه توريد ٢٠٧ الف و ٨٨٢ طن فى جميع الصوامع والشوّن ومراكز تخزين الغلال بمختلف المحافظة.

وبيّن المحافظ، إنه تم توريد ٢٧ الف و ٧٦٤ طن بصوامع قنا المعدنية ، و ٣٥ الف و ٣٠٠ طن بصوامع قوص ، و ٦٠ الف و ١٨٣ طن بصوامع الترامسة ، و ٥٧ الف و ٣٣ طن بصوامع المراشدة ، و ٣٨٩ طن بشونة فرشوط ، و ٢٨٠ طن بشونة قوص ، و ١٩٣ طن بشونة قنا ، و ٢٦٤ طن بمركز تجميع المراشدة ، و ٢٦ الف طن فى بنكر قوص ، و ٤٦٨ طن فى البنك الزراعى .

المحافظ يُتابع توريد القمح بصوامع قوص

وتابع المحافظ، اليوم الاثنين، توريد محصول القمح ببنكر تخزين مدينة قوص حيث تم توريد ٢٦ ألف طن من الأقماح المحلية.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ، أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموردى الأقماح والمزارعين وتذليل كافة التحديات وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول المورد وذلك لتشجعيهم على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع.

وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة بلغت ٢٢٨ ألف طن ، موزعة على ( ٤ صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية ١٩٠ الف طن - ٨ شوّن بإجمالى سعة تخزينية ١٤ الف طن - بنكر بسعة تخزينية ٢٤ الف طن ).

وكان محافظ قنا، زار اليوم، مركز قوص جنوب المحافظة، للإطلاع على سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.