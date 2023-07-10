المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في إنهاء حياة شاب ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، اليوم الإثنين، المتهم "س.م "، بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة شاب في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات والقبض على المتهم

ترجع تفاصيل الواقعة لسنة 2022 عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغ من المجني عليه "ب.د.ر"، مصاب بجروح خطيرة في الرقبة بسبب خلافات عائلية بين المتهم س. م،حيث أخرج المتهم سلاح أبيض مطواه وتعدى على المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وإحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.