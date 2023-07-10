الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في إنهاء حياة شاب ببولاق الدكرور

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، اليوم الإثنين، المتهم "س.م "، بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة شاب في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

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تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات والقبض على المتهم

ترجع تفاصيل الواقعة لسنة 2022 عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغ من المجني عليه "ب.د.ر"، مصاب بجروح خطيرة في الرقبة بسبب خلافات عائلية بين المتهم س. م،حيث أخرج المتهم سلاح أبيض مطواه وتعدى على المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وإحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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