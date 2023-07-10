الإثنين 10 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة الحشيش في الجيزة

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، المتهم "ف.ت.ح"، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك لاتهامه بحيازة حشيش وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

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ترجع  تفاصيل الواقعة لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس تفيد بقيام المتهم بترويج المخدرات بدائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات، تم القبض على المتهم بحوزته "كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول"، بمحل سكنه في دائرة القسم.

 اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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