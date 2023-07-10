عمان تُقدّر جهود روسيا تجاه القضية الفلسطينية (شاهد)

أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين أمر مرفوض للغاية ويجب التوقف عنه.

وقال كلمته خلال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، اليوم الإثنين، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن أهمية تكثيف الجهود لحل القضية وإيجاد أفق حقيقي للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفقا لقواعد الشرعية الدولية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع نسعى لتعزيز العلاقات "الخليجية - الروسية" ونقدر جهود ومواقف الحكومة الروسية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة حلها وإنهاء واحدة من أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة.

وواصل البوسعيدي:" نؤمن بأهمية التوجه نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا ونؤكد تغليب لغة الحوار ومعايير القانون الدولي وحل النزاع بين جميع الأطراف عن طريق الوسائل السلمية على أسس مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول واستقلالها، كما أننا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة والسلام وتوسيع الجسور الدبلوماسية حتى يتحقق الأمن والاستقرار تلبية لآمال وسائر شعوب المنطقة.

عمان تعلن تجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

وأعلن وزير خارجية عمان، "تجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن"، والعمل على "التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وعن أزمة السودان، قال إن "التدخلات الخارجية في السودان تؤجج الصراع"، معربا عن القلق من "تداعيات الأزمة في السودان إنسانيا وأمنيا".

علاقة روسيا مع دول مجلس التعاون الخليجي

انطلق، الاثنين، في موسكو الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا على مستوى وزراء الخارجية.

وقد عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا بالعاصمة السعودية الرياض في يونيو 2022 بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويصل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وروسيا إلى 7.6 مليار دولار في آخر إحصائية معلنة لعام 2021، وتأتي الآلات الكهربائية والبلاستيك كأهم السلع في الصادرات إلى روسيا بينما تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات الروسية.