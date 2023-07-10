عاش بينهم 40 عامًا.. أهل الأردن يكرِّمون مصريًا وحيدًا بعد وفاته

عادل شندي مصري عاش وحيدًا في الأردن لمدة 40 عامًا، كان عاملًا مخلصًا، ومعروف بين جيرانه بالاحترام والأمانة، وعندما توفي شارك المئات في تشييع جثمانه، ودفنوه في الأردن.

في موقف إنساني يوضح قوة الترابط بين الأشقاء العرب، ويؤكد أن المواطن العربي في أي دولة شقيقة هو فرد من أفراد الوطن وليس غريبًا أو ضيفًا.

عادل صدقي محمد شندي من محافظة المنصورة في مصر، عمل لمدة 40 عامًا في الأردن، عثر عليه جيرانه متوفيًّا داخل منزله يوم الخميس الماضي، ورغم وحدته ودعه المئات، في محافظة مأدبا وسط الأردن إذْ كان يعيش.

تشييع جثمان المصري الراحل عادل شندي:

كان من المشيعين رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح، الذي أوصى بتسهيل إجراءت انتقال ذويه وإعفائهم من الرسوم المترتبة كافة على مراسم الدفن والتحضيرات وتجهيزات المقبرة كافة.

وبسبب ظروف الوفاة التي حالت دون نقل جثمان الراحل إلى ذويه في مصر، كانت إرادة الله أن يُدفن الراحل في بلده الثاني الأردن، بعد خدمة لأهل محافظة مأدبا على مدار 40 عامًا.

وكان من المشاركين في مراسم الدفن رئيس مجلس محافظة مأدبا محمد أبو ركبة، ومئات من أهالي مأدبا وجيرانه وكأنه لم يكن غريبًا في وطن غير وطنه.

تشييع جثمان المصري الراحل

تشييع جثمان المصري الراحل