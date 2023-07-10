مياه الشرب بسوهاج تنفذ عددًا من البرامج التدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية

فى إطار اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بتعزيز قدرات ومهارات العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة، نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية عددًا من الدورات التدريبية للعاملين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والعاملين بمجال الكلور لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل وبمركز تدريب السلامة والصحة المهنية، صرَّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة، وأضاف أنه يتم التشديد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقًا لظروف وقواعد العمل وبالأسلوب الأمثل لتقليل حجم الحوادث والإصابات فى مواقع العمل.

أوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم عقد دورات تدريبية للعاملين على كيفية التعامل الأمن بالأماكن المغلقة وتسريب الكلور والحريق وكذلك القيام بالإسعافات الأولية فى حالة حدوث أى إصابات وأن الهدف من تلك البرامج التدريبية العملية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر أثناء العمل ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.

أشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والسلامة والصحة المهنية، أنه يتم تنفيذ تلك التدريبات بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية الذى تم تأسيسه على أحدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم، وأن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بسلامة العاملين، وتأمين بيئة العمل وأنه يتم شراء مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على أرواح العاملين والتى منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية سيفتى وشنطة إصلاح أسطوانات الكلور متعددة الأغراض والخاصة بمكافحة تسرب غاز الكلور.