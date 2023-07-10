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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الاتحاد العام للمصريين بالخارج يدشن فرعًا جديدًا بأوغندا.. تفاصيل

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين بالخارج يدشن فرعًا جديدًا بأوغندا

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بمقرة الرئيسي في القاهرة، عن تكوين فرع جديد بدولة اوغندا.

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والتقى ممثلي الاتحاد العام للمصريين فرع اوغندا وفي مقدمتهم مهندس عبد العزيز البساطي رئيس الفرع و الامين العام أ. رضا سليم  ، أ. عمرو البنا ومجموعة من رجال الاعمال المصريين العاملين في كمبالا في مقدمتهم نضال الاحمد وهشام عزت شحاته وكان اللقاء  في مقر الاتحاد العام للمصريين بالقاهرة وذلك لمناقشة تفاصيل دخول مجموعة من الشركات في السوف الافريقي بداية من اوغندا حيث تعتبر العاصمة هناك هي البوابة الشرقيه لإفريقيا وحوض النيل ودول الكوميسا .

وقال المهندس عبد العزيز البساطي رئيس الاتحاد في اوغندا أن العمل قد بدء بالفعل وأن فريق من رجال الاعمال والشركات المصرية قاموا خلال الأسابيع الماضية بعمل دراسات لتمويل عمليات تصدير المنتجات والسلع ، وقد نجح البعض في تواجد الصناعات البلاستيكية والالكترونيه في الاسواق الاوغندية ، هذا بخلاف التنسيق الجاري مع السلطات الاوغندية لتوفير كافة السبل والتسهيلات خصوصاً مع التعاطف الكبير مع الصناعات المصرية وايضاً مع رجال الأعمال المصريين هناك .

وقال المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين أن لقاء القاهره مثمر للغاية وأنه جاري إعداد ملف كامل عن المشاركات المصرية في مجال التصدير إلى أفريقيا والمستهدف خلال (5) أعوام قادمة وذلك للعرض على وزارة التجارة والصناعه وهيئة تنمية الصادرات المصرية.

وقبل أن يتم الاعلان على تدشين الفرع والعمل، جاري على قدم وساق  تنفيذ التكليفات الموكله إلى مجلس إدارة الفرع في كمبالا، حيث بدأت بالفعل عمليات الاتفاق على تصدير شحنات مصرية من المنتجات والسلع المصرية إلى العاصمة كامبالا ايذاناً ببدء التركيز والاهتمام على التواجد المصري في السوق الأفريقي .

وثيقة تدشين الاتحاد

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