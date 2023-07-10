قوافل بيطرية مجانية لتحصين الماشية بقرى الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن انطلاق سلسلة القوافل العلاجية البيطرية المجانية الإرشادية لخدمة صغار المربين بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

يأتي هذا بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وصندوق التأمين على الماشية، ومعهد بحوث صحة الحيوان.

الكشف الطبي البيطري على 2139 رأس ماشية بقرى الفيوم:

قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم: "إن سلسلة القوافل العلاجية البيطرية المجانية بدأت يوم السبت الماضي 8 من شهر يوليو الجاري بقافلة لقرية العزيزية التابعة لمركز طامية، تبعتها قافلة أخرى أمس الأحد 9 يوليو شملت بقرية المشرك التابعة لمركز يوسف الصديق وتوابعها، وتم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 2139 رأسًا من الماشية.

أضاف مدير المديرية، أنه تم إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 301 حيوان، وتوقيع الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 790 حيوانًا، كما تم علاج ورش الطفيليات الخارجية والداخلية لعدد 1038 حيوانًا، وإجراء 10 عمليات جراحية، ورش 1582 رأسًا من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع عدد 1227 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية.

كشف مدير مديرية الطب البيطري، أن سلسلة القوافل العلاجية المجانية الإرشادية لخدمة صغار المربين ستتواصل اليوم الإثنين 10 يوليو بقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم، مضيفًا أن القوافل سوف تستمر غدا الثلاثاء 11 يوليو بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، ويوم الأربعاء 12 يوليو بقرية السعدة التابعة لمركز إطسا، وتختتم يوم الخميس 13 يوليو بقافلة في قرية أبو شنب التابعة لمركز إبشواي.

تنظم مديرية الطب البيطري بالفيوم هذه القوافل العلاجية المجانية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بتنفيذ 6 قوافل بيطرية علاجية إرشادية مجانية بمراكز المحافظة.

أشار إلى أنه سوف يشارك فى أعمال القوافل العلاجية المجانية معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتقدّم القافلة البيطرية جميع الخدمات البيطرية بحضور نخبة من الأطباء البيطريين لخدمة صغار المربين لجميع أنواع الماشية، وتشمل الكشف والعلاج بالمجان وتشخيص الحمل بالسونار وعلاج الأمراض التناسلية وإجراء العمليات الجراحية البسيطة، وأخذ عينات دم للفحص المعملي ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية بالتجربع والرش، بالإضافة إلى علاج أمراض الدواجن.

ناشد مدير المديرية مربي الماشية بمراكز المحافظة حسن التعاون مع الأطباء القوافل لضمان الحصول على أفضل خدمة بيطربة مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.