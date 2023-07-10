المصرف المتحد يحصل على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وتأمين بطاقات الدفع الإلكتروني

أعلن اشرف القاضى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب– أن المصرف المتحد حصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية 2023

Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI-DSS). تتويجا لريادته واستباقيته فى تأمين أنظمة تطبيقاته التكنولوجية المعنية بحماية وتامين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية, كأحد الآليات الدولية التى تدعم خطط الدولة المصرية والبنك المركزى لعملية التحول الرقمى وتامين بيانات العملاء وأمن المعلومات لمواكبة الزيادة حجم مصر التجارة الالكترونية العالمية.

منحت اللجنة الدولية المعتمدة من قبل مجلس معايير أمن المعلومات للبطاقات المصرفية, المصرف المتحد Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI-DSS) بعدما مر بسلسلة من المراجعات التقنية الدقيقة والمتخصصة فى تطبيق المعايير الدولية للامتثال لقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى. كذلك عمليات رقابية واسعة النطاق لاختبار أنطمة وشبكات المعلومات للتأكد من تطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كافة متطلبات المعايير العالمية.

أكدت اللجنة الدولية أن المصرف المتحد يمتلك إطار عمل إلكترونى وأنظمة وسياسات مؤمنة يستند إلى أفضل ممارسات الشركات على مستوى العالم، فى كيفية التصدى للهجمات الإلكترونية، والتأكيد على حماية وأمان معلومات العملاء والأنظمة الداخلية. كما اثنت على الإطار الفنى الإلكترونى والذى يستطيع من خلاله المصرف المتحد اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة التهديدات الإلكترونية، والتصدى للهجمات إلى جانب إتباع آليات لتخفيف المخاطر والهجمات السيبرانية.

واضافت فى تقريرها أن هذه الآليات استندت على عدة عوامل، فى مقدمتها احترافية فريق العمل وتاهيلة فنيا وتكنولوجيا عقب مرورهم بسلسلة من حملات التوعية والتدريب على مواجهة أساليب الهجمات السيبرانية المختلفة. فضلًا عن تعزيز أمن المعلومات عبر تقوية البنية التحتية ضد الهجمات الإلكترونية، من خلال تطوير شبكة العمل، والعمليات الداخلية والخارجية، وأيضا حماية البنية التحتية ومنع الوصول إليها، مما يحد من إمكانية حدوث أى هجمة سيبرانية على الشبكة أو العمليات والأنظمة الداخلية.

واوضح القاضى ان نجاح المصرف المتحد فى اجتياز هذه الاختبارات الدقيقة والمتخصصة وحصوله على شهادة PCI-DSS كان له أثر كبير فى دعم مسيرة الجهود المبذولة من قبل إدارة المصرف المتحد للالتزام بالمعايير العالمية لأمن المعلومات لبطاقات الدفع، الأمر الذى ينعكس على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بأعلى درجات التميز والأمان.