مصطفى قمر يشيع جثمان عمته فى غياب تام من الفنانين بالإسكندرية

شيع الفنان مصطفى قمر جثمان عمته من مسجد العمرى بمنطقة اللبان بوسط محافظة الإسكندرية، عقب صلاة الجنازة بحضور أسرة المتوفية والجيران، وذلك لتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العمود بمنطقة كرموز.كان على رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، كشف عن وفاة عمة الفنان مصطفى، اليوم الاثنين،

وتقدم الفنان مصطفى قمر جنازة عمته وسط حالة من الحزن الشديد، فيما شهدت الجنازة غياب نجوم الفن، إلا أنه حرص العشرات من أهالي الإسكندرية على الحضور والمشاركة في تشييع جثمان الراحلة وسط حالة من الحزن والأسى.

وكتب مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: البقاء لله توفيت إلى رحمة الله عمة الفنان مصطفى قمر.. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مأواها الجنة آمين.

وعلى جانب آخر، تعافى مصطفى قمر مؤخرا من إصابته فى عينه خلال تصوير فيلمه حريم كريم 2، فى أثناء تصوير أحد المشاهد التى جمعته مع الفنان خالد سرحان، مما دفعه لتأجيل تصوير العمل.