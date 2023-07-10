التجارى الدولى يحضر اجتماع «المبادئ المصرفية المسئولة»

تمت دعوة البنك التجارى الدولى – مصر، لحضور اجتماع مجلس إدارة المبادئ المصرفية المسئولة المنعقد فى إنجلترا (PRB) بصفته ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجلس الإدارة والذى عقد مع الهيئة الاستشارية للمجتمع المدنى، وهى هيئة تم إنشاؤها قبل عامين من أجل تسهيل المشاركة بين المجتمع المدنى والأعضاء الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، والذى يتكون عددهم من أكثر من 300 بنك يمثلوا ما يقرب من نصف القطاع المصرفى عالميا.

اجتمع قادة القطاع المصرفى وممثلو المجتمع المدنى من جميع أنحاء العالم لمناقشة التقدم الذى أحرزه الموقعون حتى الآن ورؤيتهم الاستراتيجية لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة فى المرحلة التالية وأتاح الاجتماع فرصة لتبادل الأولويات والتحديات العملية التى تواجهها كل مؤسسة ولممثلى المجتمع المدنى لتحديد التوقعات الخاصة بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية2030 كما حث المجلس الاستشارى للمجتمع المدنى الأعضاء الموقعين على التحرك بشكل أسرع فى معالجة الأزمات العالمية الأكثر إلحاحا والتى منها تغير المناخ وتدهور الطبيعة والعدالة الاجتماعية والشمول المالى، مع إعطاء الأولوية لأزمة تغير المناخ.

قالت د. داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى وممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجلس إدارة المبادئ المصرفية المسؤولة «إن هدف البنك، هو تقييم أداء إطار العمل وتحديد الاتجاه الاستراتيجى لعام 2030 لضمان فعالية ومصداقية الخطط والأهداف المرجوة من المبادئ المصرفية المسؤولة، مضيفة أن الاجتماع مع ممثلى المجتمع المدنى ركز على حاجة البنوك لتسريع وتيرة تطبيق المبادئ المصرفية المسؤولة وتعزيز المشاركة الفعالة للعملاء».

وبصفته أحد الموقعين المؤسسين على مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة، فقد حرص البنك على الإفصاح عن أهم الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن قرارات منح التمويل على البيئة والمجتمعات المحيطة بأعماله بمنتهى الشفافية فى جميع تقاريره طبقا لتوجهات المبادئ المصرفية المسئولة.