الزقازيق العام يُجري جراحتين قلب مفتوح عالية الخطورة

قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق والمشرف العام على جراحة القلب والصدر، والدكتور خالد مصطفى حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء ٢ عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، الأولى لمريضة تبلغ من العمر ٧٣ سنة من محافظة البحيرة، كانت تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي مع ارتفاع في ضغط الشريان الرؤي وتضخم القلب، وتدهور وظائف القلب.

استقبل مستشفى الزقازيق العام، المريضة إثر تحويلها من المشروع الرئاسي لمنظومة قوائم الانتظار لخطورة الحالة، وفور الكشف عليها تقرر تحضيرها لجراحة عاجلة، وتم حجزها في المستشفى، وإجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي.

جراحة القلب المفتوح الثانية كانت لمريضة تبلغ من العمر ٣٥ سنة، وكانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي، وارتفاع في ضغط الشريان الرؤي، مع ارتجاع شديد بالصمام الأورطي، وضيق متوسط بنفس الصمام وارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات، وتضخم بالقلب، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح، لتغيير الصمام الميترالي والصمام الأورطي، بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، والحالات مستقرة، والمرضى الآن بالعناية المركزة، ويتلقيان الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لهما بنجاح لتغيير الصمام الأورطي بصمام قلب صناعي.

قدم الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، ولمدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المُشارك في هذا العمل من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.