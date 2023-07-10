البرلمان يفتح ملف خطورة الألعاب الإلكترونية على النشء

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ملف "الإنترنت والألعاب الإلكترونية"، وخطورتها على المجتمع بشكل عام وعلى جيل النشء بشكل خاص من خلال طلبات إحاطة يتم مناقشتها حاليًا بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

ويسلط طلب الإحاطة الضوء على الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية ومنها ما يؤثر على الصحة الجسدية ومنها اضطرابات النوم، والجفاف وسوء التغذية، كما لها آثار سلبية على الصحة العقلية حيث أنها تسبب العدوانية، وضعف التنظيم الذاتي العاطفي.

خطة طويلة الأمد

وشدد عدد من البرلمانيون على ضرورة وضع خطة طويلة الأمد يشارك في تنفيذها الجميع، مع الأخذ في الاعتبار توعية الأسرة بتفعيل برامج الحماية الأسرية للتأكد من عدم دخول الطفل على صفحات إلكترونية غير آمنة ومساعدة الطفل على اكتشاف الجوانب الإيجابية التربوية والتعليمية واكسابه عادات جيدة.

كما شددوا على ضرورة ترسيخ بعض العادات الإيجابية كضرورة التفريق بين الواقع الفعلي والافتراضي، ورفع وعيه بصور وأشكال الجرائم الإلكترونية ورد الفعل السليم تجاه أي مخاطر يتعرضون لها.

آخر إحصائية من مجلس الوزراء

ووفقًا لأحدث تقرير صادر من مجلس الوزراء، فإن عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية نحو 3,09 مليار فرد حول العالم، بقيمة سوقية تُقدَّر بنحو 197,11 مليار دولار، وذلك باعتبارها واحدة من أبرز أشكال الترفيه التي تحظى بشعبية واسعة على الصعيد العالمي؛ نظرًا لتقدم التكنولوجيا المُستخدمة في إنتاجها، وقدرتها على محاكاة الواقع؛ مما أدى إلى تحولها من مجرد هواية إلى واحدة من أكبر أسواق صناعة الترفيه.

ومن المرجَّح أن يبلغ عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية نحو 3,32 مليار شخص بحلول عام 2024، كما تشير التقديرات إلى احتمالية تجاوز القيمة السوقية لها 268 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأوضح التقرير أن عائدات السوق العالمي للألعاب الإلكترونية لعام 2021 قد بلغت 178.2 مليار دولار، وقدر لهذه العائدات أن تصل بنهاية عام 2022 إلى 196 مليار دولار، كما بلغ إنفاق المستهلكين في قطاع الألعاب الإلكترونية بالولايات المتحدة في عام 2021 حوالي 60.4 مليار دولار، بالإضافة لذلك فقد بلغت عمليات تحميل للألعاب الإلكترونية في الربع الأول من عام 2021 ما إجماله 14.1 مليار عملية تحميل، وبلغت أرباح قطاع ألعاب الكمبيوتر وحده التي من المرجح أن تتحقق بحلول عام 2025 حوالي 46.7 مليار دولار.