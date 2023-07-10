حملات نظافة و أعمال تجميل لحدائق الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي أول الاسماعيلية، بجمع ورفع القمامة والأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولات بلغت ١٢٣ طن، بمناطق ؛ الجامعة القديمة ، حي الأسرة ، حي الإسراء ، المحطة الجديدة ، منطقة شارع سوريا ، البلاچات ، شارع محمد علي ، كباري تحيا مصر ، طريق الجلاء ، طريق كارفور ، منطقة شارع طارق بن زياد وحول جانبي السلم المتواجد أعلي النفق .

كما قامت إدارة كهرباء الحي بإجراء اعمال صيانة لاعمدة الشوارع وتغير الكشافات الغير صالحة واعادة رفع كفائة الأعمدة بحدائق الحي والطرق





كما شهدت شوارع حي ثان الإسماعيلية أعمال النظافة اليومية، وتم إزالة المخلفات وتفريغ صناديق القمامة بمحيط مساكن خلف الإستاد بمنطقة عرايشية مصر والشوارع الجانبية للمنطقة.

كما قام قسم كهرباء الحي باعمال صيانة لكشافات اعمدة شارع مكة وتقاطع الدائرى وطريق مدرسة السلام التجريبية، وتم تركيب كشاف بشارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع هدى شعراوى ، وتم صيانة عدد ٦ كشافات بشارع مريوط المتفرع من شارع المستشفى.

كما تم إجراء أعمال رفع كفائة حدائق الحي من اعمال نظافة وصيانة الأعمدة وتغير الكشافات.